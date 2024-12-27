نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سمسطا يخطف فوزاً صعباً من بنى سويف بالجولة 11 بالقسم الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أختتمت اليوم منافسات الجولة 11 والختامية للدور الأول بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث والتى تضم فرق محافظات الفيوم وبنى سويف والبحر الأحمر، بينما قررت اللجنة تأجيل إقامة مباراة جولدن جيت ومطرطارس يوم 7 يناير بسبب مشاركة جولدن بالدور التمهيدي ببطولة كأس مصر.

حيث حقق مركز شباب سمسطا فوزا بهدف نظيف أمام شقيقه نادى بنى سويف بمباراة ديربي الكرة السويفية، وجاء هدف سمسطا عن طريق رمضان حسن بالشوط الأول فيما تم طرد مندى سعيد لاعب بنى سويف بالدقائق الأخيرة، ليرتفع رصيد مركز شباب سمسطا للنقطة 12 فيما توقف رصيد نادى بنى سويف عند 22 نقطة.

فيما كان مباريات الخميس قد شهدت فوز نادى سيلا بهدف نظيف أمام شقيقه نادى اهلى الغرق بالمباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب نادى نجوم مصر، ليرتفع رصيد نادى سيلا للنقطة 21 فيما توقف رصيد اهلى الغرق عند 16 نقطة.

وسحق مركز شباب الواسطى ضيفه مركز شباب الفيوم بنتيجة 4/1 ، ليرتفع رصيد مركز شباب الواسطى للنقطة 11 فيما توقف رصيد مركز شباب الفيوم عند 6 نقاط.

وسقط نادى عاملين غارب فى فخ الخسارة بملعبه بنتيجة 2/1 امام ضيفه نظيره نادى ابو كساة بالبحر الأحمر، ليتوقف رصيد عاملين غارب عند 18 نقطة فيما ارتفع رصيد ابو كساة للنقطة 16.

وحقق مركز شباب ابشواى فوزا بنتيجة 3/2 أمام شقيقه مركز شباب سنورس بالمباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب ساحة الفيوم، ليرتفع رصيد ابشواى للنقطة 14 فيما توقف رصيد سنورس عند 9 نقاط.

جدول ترتيب المجموعة:

1 - نادى بنى سويف 22 نقاط.

2 - نادى سيلا 21 نقطة .

3 - نادى عاملين غارب 18 نقاط.

4 - اهلى الغرق 16 نقاط.

5 - نادى ابو كساة 16 نقاط .

6 - نادى جولدن جيت 15 نقاط.

7 - مركز شباب ابشواى 14 نقاط.

8 - مركز شباب سمسطا 12 نقاط.

9 - مركز شباب الواسطى 11 نقاط.

10 - مركز شباب سنورس 9 نقاط .

12 - مركز شباب الفيوم 6 نقاط.

12 - نادى مطرطارس 3 نقاط.

