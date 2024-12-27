انت الأن تتابع خبر الكويت تحقق الصعود إلى نصف نهائي «خليجي 26» بتعادل مثير مع قطر! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر بطولة كأس الخليج العربي من المنافسات الرياضية البارزة التي تجمع بين فرق كرة القدم للدول العربية في منطقة الخليج،وفي الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى، التقى منتخب الكويت مع نظيره القطري، حيث انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، مما أتاح للمنتخب الكويتي التأهل إلى الدور نصف النهائي على حساب المنتخب القطري،تعكس هذه المباراة مستوى التنافس الكبير بين الفرق وعمق التاريخ الكروي في المنطقة،

تفاصيل المباراة بين الكويت وقطر

في المباراة التي أقيمت في ستاد جابر الأحمد الدولي، تمكن اللاعب محمد دحام من افتتاح التسجيل لصالح منتخب الكويت في الدقيقة الرابعة والسبعين،لكن منتخب قطر لم يستسلم، حيث أدرك اللاعب محمد مونتاري التعادل في الوقت بدل الضائع، ليحصل كل فريق على نقطة في هذا اللقاء،تعتبر هذه المباراة علامة فارقة في مسيرة المنتخب الكويتي الذي يسعى لتحقيق ألقابه المعتادة في هذه البطولة،

تشكيل منتخب الكويت ضد قطر

دخل منتخب الكويت المباراة بتشكيلة تضم في حراسة المرمى خالد الرشيدي، وأربعة مدافعين هم مشاري العنزي، فهد الهاجري، خالد محمد حاجيه، وحمد الحربي،وفي خط الوسط، اشترك كل من محمد دحام عبد الله، أحمد عبد الله الظفيري، وسلطان العنزي، إضافة إلى يوسف الشمري،أما في خط الهجوم، فقد اعتمد المنتخب على يوسف ناصر ومعاذ العنزي،

تشكيل منتخب قطر أمام الكويت

أما بالنسبة لمنتخب قطر، فقد دخل الفريق بتشكيلة مكونة من صلاح زكريا في حراسة المرمى، وأربعة مدافعين هم آل هاشمي آل حسين، طارق سلمان، ولوكاس مينديز،وفي خط الوسط، شارك جابر جاسم، مصطفى مشعل، يوسف عبدالرازق، وهمام الأمين أحمد،بينما تولى مهمة الهجوم اللاعب المعز علي، أحمد الراوي، وأكرم عفيف،

ترتيب المجموعة الأولى في كأس الخليج العربي