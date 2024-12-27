انت الأن تتابع خبر الكويت تحقق الصعود إلى نصف نهائي «خليجي 26» بتعادل مثير مع قطر! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تعتبر بطولة كأس الخليج العربي من المنافسات الرياضية البارزة التي تجمع بين فرق كرة القدم للدول العربية في منطقة الخليج،وفي الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى، التقى منتخب الكويت مع نظيره القطري، حيث انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، مما أتاح للمنتخب الكويتي التأهل إلى الدور نصف النهائي على حساب المنتخب القطري،تعكس هذه المباراة مستوى التنافس الكبير بين الفرق وعمق التاريخ الكروي في المنطقة،
تفاصيل المباراة بين الكويت وقطر
- في المباراة التي أقيمت في ستاد جابر الأحمد الدولي، تمكن اللاعب محمد دحام من افتتاح التسجيل لصالح منتخب الكويت في الدقيقة الرابعة والسبعين،لكن منتخب قطر لم يستسلم، حيث أدرك اللاعب محمد مونتاري التعادل في الوقت بدل الضائع، ليحصل كل فريق على نقطة في هذا اللقاء،تعتبر هذه المباراة علامة فارقة في مسيرة المنتخب الكويتي الذي يسعى لتحقيق ألقابه المعتادة في هذه البطولة،
تشكيل منتخب الكويت ضد قطر
- دخل منتخب الكويت المباراة بتشكيلة تضم في حراسة المرمى خالد الرشيدي، وأربعة مدافعين هم مشاري العنزي، فهد الهاجري، خالد محمد حاجيه، وحمد الحربي،وفي خط الوسط، اشترك كل من محمد دحام عبد الله، أحمد عبد الله الظفيري، وسلطان العنزي، إضافة إلى يوسف الشمري،أما في خط الهجوم، فقد اعتمد المنتخب على يوسف ناصر ومعاذ العنزي،
تشكيل منتخب قطر أمام الكويت
- أما بالنسبة لمنتخب قطر، فقد دخل الفريق بتشكيلة مكونة من صلاح زكريا في حراسة المرمى، وأربعة مدافعين هم آل هاشمي آل حسين، طارق سلمان، ولوكاس مينديز،وفي خط الوسط، شارك جابر جاسم، مصطفى مشعل، يوسف عبدالرازق، وهمام الأمين أحمد،بينما تولى مهمة الهجوم اللاعب المعز علي، أحمد الراوي، وأكرم عفيف،
ترتيب المجموعة الأولى في كأس الخليج العربي
- بعد انتهاء منافسات المجموعة الأولى، جاء ترتيب الفرق على النحو التالي تصدرت عمان المجموعة برصيد 5 نقاط، تلتها الكويت التي جمعت نفس العدد،بينما حصلت الإمارات وقطر على نقطتين فقط لكل منهما، ما أسفر عن خروج قطر من البطولة، في حين واصل منتخب الكويت مشواره نحو التأهل،
- في الختام، تعكس هذه النتائج أهمية بطولة كأس الخليج العربي ومدى المنافسة بين الفرق المشاركة،إن تأهل منتخب الكويت يعد إنجازًا كبيرًا يظهر تطور كرة القدم الكويتية وعودتها للمنافسة على المراكز المتقدمة،من الواضح أن المنافسة مستمرة وأن جميع الفرق تسعى لتحقيق النجاح في البطولات القادمة، مما يجعل كرة القدم الخليجية أكثر إثارة وتشويقًا.
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