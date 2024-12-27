نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. كولر يجب أن يرحل في يناير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث محمود فتح الله نجم الزمالك السابق عن وجهة نظره بشأن السويسري مارسيل كولر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي وموقفه من البقاء أو الرحيل لسوء النتائج.

كولر يجب أن يرحل في يناير

وقال ضياء السيد ببرنامج اللعيب عبر قناة mbc masr: "مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بعد سنتين مع كولر وتحقيق كل الانتصارات والأرقام دي وخروج ودخول لاعيبه كل فترة خلال شهور قليلة وهو بيادي بشكل كويس ومينفعش نحاسبه على ماتش أو تلاتة وخططه خلال سنتين وتحقيق 11 بطولة ده كويس جدا ويمكن ماتش يقع ماتش ميتوقفش بس ده وارد لكل المدربين".

ورد على ذلك فتح الله: "الأهلي منظومة كبيرة وعنده جماهيره وأي مدرب هيمسكه هياخد نفس البطولات ولو هنقيمه كبطولات فهياخد الدرجة النهائية 100% لكن في نقاط تانية ناقصة كولر والمدرب الكبير المشاكل معاه تبقى أقل من كده".

واختتم: "اللي بنسمعه أنه في مشاكل كتيره معاه وفي مواقف معينة منه للاعيبة والحاجات دي لو مع مدرب شخصيته كبيرة كانت هتبقي أقل والقصة مش في مدير الكرة بس والتقييم كمان حسب هل يتطور مستوى اللاعيبة وأدائهم معاه ولا لا وجايبه أحسن حاجة عندها ولا لا وأنا بتمنى أنه يمشي ويدوروا على مدرب تاني قبل المونديال".