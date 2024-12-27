نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل فريق الزمالك سيدات أمام إنبي في الدوري الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن عادل حسين المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك "سيدات"، عن تشكيل فريقه، استعدادًا لمواجهة إنبي، المقرر لها بعد قليل، على مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء، في الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

تشكيل فريق الزمالك سيدات أمام إنبي

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: نعمة سيد

خط الدفاع: أمنية عاطف - سمر محمد - حنين هشام - ميرال خضر

خط الوسط: فدوى عصام الدين - سينثيا أونديكشي أكو - ياتوندي أتنوكي فاچوبي - أية إبراهيم - شيماء علي

خط الهجوم: أليس أوياه أوجيبي

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: "نورا عبد المجيد، سارة نائل، لوجين ياسر، ماهيتاب حسني، حبيبة إسماعيل، حبيبة محمد، جميلة جمال حمزة".