وكيل نجم برشلونة يكشف حقيقة رحيله إلى الدوري السعودي

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أحمد جودة - القاهرة - كشف دورسون وكيل الهولندي فرينكي دي يونج نجم برشلونة، حقيقة أنباء اقتراب اللاعب من الرحيل إلى الدوري السعودي، في الانتقالات القادمة.

دورسون: ربما يبقى برشلونة وفرينكي معًا لفترة أطول

وينتهي عقد فرينكي دي يونج مع برشلونة بنهاية الموسم القادم، وتحديدا حتي يونيو 2026.

وقال دورسون، في تصريحات صحيفة اليوم الجمعة، لصحيفة "Telegraaf"، "التقارير حول انتقاله إلى السعودية هراء".

وأضاف وكيل دي يونج، "إنه يصرف انتباه فرينكي عما يريده حقًا: التألق في برشلونة، النادي الذي يحبه أكثر".

وأختتم حديثه، قائلًا "من يدري، ربما يبقى برشلونة وفرينكي معًا لفترة أطول".

وانضم فرينكي دي يونج إلى صفوف برشلونة، صيف 2019، قادما من أياكس الهولندي، بمقابل 86 مليون يورو.

وشارك الهولندي البالغ من العمر 27 عاما، مع صفوف النادي الكتالوني الموسم الحالي، في 13 مباراة، أحرز خلالهم هدفا وحيدا، وصنع تمريرة حاسمة وحيدة.