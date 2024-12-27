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أحمد جودة - القاهرة - أكد مدرب منتخب السعودية، هيرفي رينارد، أن مواجهة العراق غدًا السبت في الجولة الثالثة من دور المجموعات في كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 26" المقامة بالكويت صعبة، لكنها فرصة ليبلغ فريقه قبل النهائي.

رينارد: نمتلك الروح ودعم الجماهير للفوز على العراق

قال رينارد في مؤتمر صحافي اليوم الجمعة: "نعلم أنها مباراة مهمة وصعبة للفريقين وتثير اهتمام الجماهير، لكنها فرصة لنا للتأهل إلى قبل النهائي".

وأضاف: "عملية المداورة بين اللاعبين مهمة في هذه البطولة المكونة من 5 مباريات فقط".

وتابع: "نعلم أننا بعيدين جدًا عن الحالة المثالية لكننا نتطور، وفريقنا قوي والروح المعنوية عالية وسنكون مستعدين لمباراة الغد".

وأكمل: "أنا متأكد أن الجمهور ليس راضيًا عنا تمامًا، بدأت هذا التحدي قبل شهرين وعدت للمنتخب السعودي لأن الأجواء المحيطة به رائعة، وأيضًا الجمهور يقدم كل الدعم".

وأوضح: "أحيانا لا تكون كرة القدم مثالية ولكن عليك العمل، لم نبدأ البطولة بالصورة المطلوبة لكننا في طريقنا للعودة لوضعنا الطبيعي".

وحول الضغط الجماهيري قال: "أفكر فقط في كرة القدم، أنا بمعزل عن الإعلام وأحلل المباريات وأعمل يوميًا على تطوير اللاعبين، ونتطلع لمباراة الغد وسنكون مستعدين لها".

وأضاف: "لعبنا أول مباراتين أمام البحرين واليمن، ولدينا وقت كبير لمشاركة لاعبين جدد في المستقبل، المشاركة مع المنتخب ليست سهلة، لكنني متأكد من أنهم سيقدمون أداءً ممتازًا عندما يلعبون المزيد من المباريات الدولية".

وأكد رينارد أن الجمهور ينظر للنتائج، وأن نتائج السعودية حاليًا ليست الأفضل، لكنه متفائل ويعمل يوميًا مع اللاعبين من أجل المستقبل.