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أحمد جودة - القاهرة - تشهد المرحلة 18 من بطولة الدوري الإيطالي، 3 مواجهات قوية ومؤثرة في صراع المراكز والترتيب بالمسابقة.

ميلان يستدرج روما.. ويوفنتوس يخشى فيورنتينا فى الجولة 18 للدورى الإيطالى

وستكون البداية من مواجهة غد السبت، والتي يحل فيها أتالانتا المتصدر، ضيفا على لاتسيو، في مواجهة لن تخلو من طموحات كبيرة للفريقين.

ويبدو هدف أتالانتا واضحا، وهو تعزيز صدارته للمسابقة، حيث وصل رصيده إلى 40 نقطة، متفوقا بفارق نقطتين على أقرب ملاحقيه نابولي، و3 نقاط عن إنتر ميلان حامل اللقب، صاحب المركز الثالث.

وبقيادة مدربه جيان بييرو جاسبريني، يقدم أتالانتا أداء رائعا في كافة المسابقات، حيث وصل إلى دور الثمانية بكأس إيطاليا، إلى جانب احتلاله المركز 13 في دوري أبطال أوروبا، وهو المركز الذي يمنحه فرصة خوض الملحق الفاصل للتأهل إلى دور 16 في المسابقة.

ويتألق أتالانتا بقيادة نجمه النيجيري أديمولا لوكمان، الذي فرض نفسه كنجم للفريق في الموسم الحالي، حيث يحتل المركز الرابع في ترتيب هدافين المسابقة حاليا برصيد 9 أهداف، فيما يتصدر زميله المهاجم ماتيو ريتيجي، الترتيب برصيد 12 هدفا

وعلى الجانب الآخر، لم يتعاف لاتسيو من الهزيمة المؤلمة التي تلقاها على ملعبه بسداسية أمام إنتر ميلان قبل جولتين، وفاز بصعوبة في المباراة التالية على ليتشي بهدفين مقابل هدف في الدقائق الأخيرة.

لكن لاتسيو يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في ظل احتلاله المركز الرابع برصيد 34 نقطة، وبالتالي يمكنه الاقتراب من المراكز الأولى في حال تحقيقه الفوز.

وتقام بعد غد الأحد، مباراتان غاية في القوة والإثارة، حيث يلعب يوفنتوس مع ضيفه فيورنتينا، فيما يسعى روما لتجاوز الفترة المخيبة التي يمر بها، لكنه يصطدم بميلان الساعي لتحقيق الانتصارات مجددا.

وفي المباراة الأولى، يسعى يوفنتوس بقيادة مدربه تياجو موتا، إلى تدارك فترة إهدار النقاط مؤخرا، الأمر الذي وضعه في المركز السادس برصيد 31 نقطة.

وجاء الفوز على مونزا في الجولة الماضية، ليعيد إلى الفريق، توازنه، خاصة بعد فترة مخيبة لم ينجح فيها في تقديم أداء يحوز إعجاب جماهيره، لكن المدرب موتا طالب بالصبر.

من جانبه، يحاول فيورنتينا، تعويض الفترة الصعبة التي يمر بها، حيث خسر في آخر مباراتين، وجاءت الأخيرة على أرضه أمام أودينيزي بنتيجة 1-2.

ويحتل فيورنتينا المركز الخامس برصيد 31 نقطة، ويأمل في أن ينجح في تحقيق نتيجة إيجابية تقوده إلى المراكز الأربع الأولى.

وفي المباراة الثانية، يحاول ميلان، تحقيق الفوز الثاني على التوالي، بعدما تغلب بصعوبة في الجولة الماضية على هيلاس فيرونا، وسيواجه روما المتعثر.

ورغم الانتقادات الحادة التي يتعرض لها ميلان بقيادة البرتغالي باولو فونسيكا، يأمل المدير الفني في أن ينجح فريقه في الاستفادة من وجود مباريات عديدة في الجولة بين الفرق المتنافسة على المراكز الأولى، أملا في العودة للمنافسة.

ويحتل ميلان، المركز الثامن برصيد 26 نقطة، ويبدو أفضل حالا من منافسه القادم من العاصمة.