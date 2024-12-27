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أحمد جودة - القاهرة - أكد مدرب منتخب الكويت الأول لكرة القدم الأرجنتيني خوان بيتزي أن منتخب الكويت سيلعب للفوز في مباراة قطر الحاسمة ضمن الجولة بطولة كأس الخليج العربي (خليجي زين 26) التي تستضيفها دولة الكويت حتى 3 يناير المقبل لتحقيق التأهل لنصف النهائي عن المجموعة الأولى بالرغم من صعوبة المباراة.

منتخب الكويت: سنلعب للفوز في مباراة قطر الحاسمة وتحقيق التأهل لنصف النهائي

وقال بيتزي في مؤتمر صحفي اليوم الخميس ويسبق مباراة المنتخبين المقررة غدا الجمعة ان الفرحة الغامرة بالفوز على الإمارات قبل يومين كانت مبررة الا إنه ا استمرت يوم واحد فقط وان اللاعبين أثبتوا لي بتدريبات أمس انهم مركزين تماما بمباراة الغد لتحقيق الاهم وهو التأهل للدور المقبل.

واوضح إنه يحترم قدرات منتخب قطر في ظل ان جميع المنتخبات لديها آمال كبيرة في التأهل عن هذه المجموعة الصعبة الا اننا سنعمل على تقديم أفضل مستوى ممكن من أجل نيل الفوز وعدم اللعب من اجل التعادل الذي يكفي الأزرق للتأهل.

من جانبه قال اللاعب الكويتي مشاري غنام إن لاعبي المناخب الكويتي يطمحون إلى الفوز واسعاد الجماهير الكويتية في هذه المباراة الاهم للأزرق بالبطولة مضيفا ان الجهاز الفني عمل على تعديل الأخطاء التي وقعت بالمباراتين السابقتين وتعزيز الامور الايجابية فيهما لتحقيق التأهل.

ومن جانبه قال مدرب منتخب قطر الاسباني لويس جارسيا في المؤتمر ان مباراة الغد صعبة جدا في ظل تقديم المنتخب الكويتي لمستويات مميزة بالبطولة والدعم الجماهيري الهائل له معربا عن ثقته بتحقيق الفوز والتأهل لنصف النهائي.وأضاف جارسيا أن الفريق يعاني بعض الغيابات المؤثرة الا إنه يضم العديد من الأسماء الشابة القادرة على تقديم أفضل ما لديهم لتتنافس على اللقب لما تشكل البطولة أهمية كبيرة للكرة القطرية.