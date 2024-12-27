كل ما تريد معرفته عن مباراة آرسنال ضد إبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز

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أحمد جودة - القاهرة - اختار الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال، تشكيلة فريقه التي ستخوض مواجهة إبسويتش تاون، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة آرسنال ضد إبسويتش تاون

يلتقي الجانرز مع ضيفه إبسويتش تاون، مساء اليوم الجمعة الموافق 27 ديسمبر 2024 على ملعب "الإمارات" معقل آرسنال، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من البريميرليج، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة والربع بتوقيت القاهرة، والحادية عشر والربع بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل آرسنال المتوقع أمام إبسويتش تاون

حراسة المرمي: دافيد رايا

خط الدفاع: يوريان تيمبر – جابرييل مجالايش – ويليام ساليبا – كالافيوري

خط الوسط: ديكلان رايس – أويجارد – ميرينو

خط الهجوم: كاي هافيرتز – جيسوس – تروسارد

ويحتل آرسنال المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 33 نقطة نقطة، والفوز في مباراة اليوم سيجعله يقفز إلى وصافة الترتيب خلف ليفربول المتصدر، بينما يتواجد إبسويتش تاون المرتبة التاسعة عشر برصيد 12 نقطة فقط.

وتنقل مباراة آرسنال وإبسويتش تاون عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.