نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد أهم مباريات اليوم الجمعة في جميع البطولات والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي، مواعيد أهم مباريات اليوم الجمعة الموافق 27 ديسمبر الجاري، في جميع البطولات وأبرزهم بطولة كأس خليجي 26 وبطولة الدوري الإنجليزي.

أبرز مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

أرسنال ضد إيبسويتش تاون، في تمام الساعة 10.15 مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة 11:15 بتوقيت مكة المكرمة، على قناة beIN Sports HD 1.

أبرز مباريات خليجي 26 اليوم



الكويت ضد قطر، الساعة 4.30 مساءًا بتوقيت القاهرة، على قناة AD Sports 1 HD.

الامارات ضد عمان، في تمام الساعة 4.30 مساء بتوقيت القاهرة، على قناة Alkass One HD.

أهم مباريات الدوري الجزائري اليوم



شباب بلوزداد ضد أولمبي أقبو، الساعة 8 مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة 9 بتوقيت مكة المكرمة.