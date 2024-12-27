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أحمد جودة - القاهرة - يرى المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، جوسيب غوارديولا، أن فريقه لعب بشكل جيد رغم تعادله 1-1 مع ضيفه إيفرتون، اليوم الخميس، في المرحلة 18 لبطولة الدوري الإنجليزي، لكنه في الوقت ذاته يشعر بالحزن لعدم قدرة لاعبيه على استغلال الفرص التي سنحت لهم في اللقاء.

جوارديولا: مانشستر سيتي قدم أداءً جيدًا رغم التعادل أمام إيفرتون

وفشل مانشستر سيتي في الحفاظ على تقدمه بهدف حمل توقيع نجمه البرتغالي بيرناردو سيلفا في الدقيقة 14، بعدما استقبلت شباكه هدف التعادل بواسطة إليمان نداي في الدقيقة 36.

وأضاع السيتي فرصة الحصول على النقاط الثلاث بعدما أضاع نجمه إيرلينغ هالاند ركلة جزاء في الدقيقة 53، ليهدر الفريق "السماوي" نقطتين ثمينتين في مسيرته بالبطولة هذا الموسم، ويضاعف من حزن جماهيره خاصة بعدما حقق فوزًا وحيدًا فقط في مبارياته الـ13 الأخيرة بمختلف المسابقات.

وقال غوارديولا عقب المباراة: "لقد لعبنا بشكل جيد حقًا وخلقنا بعض الفرص للتسجيل، غير أننا استقبلنا هدفًا مباغتًا على عكس سير اللعب، ولكن نعم سنواصل العمل".

وأضاف غوارديولا في تصريحاته، التي نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية: "كان الأداء ضد هذا الفريق جيدًا حقًا على الصعيدين الهجومي والدفاعي، لقد سددنا كثيرًا داخل منطقة الجزاء ولكن للأسف لم نتمكن من الحصول على النتيجة التي كنا نريدها".

ويستعد مانشستر سيتي لملاقاة مضيفه ليستر سيتي (المتعثر)، يوم الأحد المقبل، في المرحلة المقبلة للبطولة، حيث يعاني فريق المدرب الإسباني من العديد من الغيابات بسبب الإصابة.