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أحمد جودة - القاهرة - قلب فولهام تأخره في النتيجة لينتصر على جاره تشيلسي 2-1 في الدوري الإنجليزي، اليوم الخميس، بفضل هدف البديل رودريغو مونيز في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع ليمنح فريقه الـ3 نقاط.

فولهام يحقق أول انتصار في ستامفورد بريدج منذ 46 عامًا

وكان هذا أول فوز لفولهام على ملعب ستامفورد بريدج منذ 1979، وعطل آمال تشيلسي صاحب المركز الثاني في المنافسة على اللقب.

وراوغ كول بالمر، لاعب تشيلسي، 2 من مدافعي فولهام وسدد الكرة بسهولة من بين قدمي عيسى ديوب لتسكن الزاوية السفلية للمرمى في الدقيقة 16، ليفتتح التسجيل بطريقة رائعة لـ "البلوز".

ولكن نشاط فولهام وتصميمه في الشوط الثاني أتت بثمارها في الدقيقة 82 عندما سجل هاري ويلسون ضربة رأس من مسافة قريبة ليحرز أول هدف لفولهام على ملعب ستامفورد بريدج منذ 2011.

وحسم مونيز النقاط الثلاث عندما حول تمريرة ساشا لوكيتش في الشباك في اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء.