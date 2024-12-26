نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تدريبات تأهيلية خاصة للاعبي الزمالك استعدادًا للقاء الاتحاد السكندري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تدريبات تأهيلية وبدنية خاصة خلال مران اليوم الخميس الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة الاتحاد السكندري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.



وخاض اللاعبون الفقرة البدنية تحت إشراف شيخ بوزيان مدرب الأحمال بالفريق، وحرص الجهاز الفني على رفع الحمل البدني للاعبين لتجهيزهم بالشكل الأنسب للمباراة المقبلة أمام الفريق السكندري.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة الاتحاد السكندري، المقرر لها يوم الأحد المقبل في إطار مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

