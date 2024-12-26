نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل إيفرتون الرسمي لمواجهة مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإنجليزي شين ديتش مدرب إبفرتون، عن التشكيل الرسمي للفريق استعدادا لمواجهة مامشستر سيتي، في إطار منافسات البريميرليج، لموسم 2024-2025.

لوين يقود هجوم إيفرتون أمام السيتي في البريميرليج

ويستضيف أرضية ملعب السيتيزنز، المواجهة الحماسية بين مانشستر سيتي وإيفرتون، ضمن فعاليات الجولة الثامنة عشر من بطولة البريميرليج.

وتنطلق صافرة أحداث اللقاء، اليوم الخميس، في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا بتزقيت مصر وفلسطين، تحت صافرة الحكم الإنجليزي سيمون هوبر.

ويحتل السيتيزنز المركز السابع في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي، برصيد 27 نقطة، بينما يأتي إيفرتون في المركز الخامس عشر، برصيد 16 نقطة.

وجاء تشكيل إيفرتون، كالتالي:

▪︎حراسة المرمى: بيكفورد.

▪︎خط الدفاع: ميكولينكو - برانثويت - تاركوفسكي - كولمان.

▪︎خط الوسط: مانجالا - ادريسا غاي - دوكوري.

▪︎خط الهجوم: ندياي - هاريسون - كالفيرت لوين.

القنوات الناقلة لمواجهة مانشستر سيتي وإيفرتون في البريميرليج

يمكنكم مشاهدة المواجهة، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات البريميرليج لموسم 2024 - 2025، في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وتحديدا على قناة bein sports HD1.