نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر افتتاح البوكسينج داي.. تشكيل مانشستر سيتي أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، التشكيل الرسمي للفريق، استعدادا لمواجهة إيفرتون، في إطار منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، لموسم 2024-2025.

تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة إيفرتون في البريميرليج

ويحتضن ملعب الاتحاد معقل السيتيزنز، المواجهة المرتقبة بين مانشستر سيتي وإيفرتون، ضمن فعاليات الجولة الثامنة عشر من بطولة البريميرليج.

ومن المقرر، أن تقام مواجهة السيتي وإيفرتون، اليوم الخميس الموافق 26 ديسمبر 2024، في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا بتوقيت مصر وفلسطين، تحت صافرة الحكم الإنجليزي سيمون هوبر.

ويحتل المان سيتي المركز السابع في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي، برصيد 27 نقطة، بينما يأتي إيفرتون في المركز الخامس عشر، برصيد 16 نقطة.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي، كالتالي:

▪︎حراسة المرمى: أورتيجا.

▪︎خط الدفاع: لويس - أكانجي - أكى - جفارديول.

▪︎خط الوسط: كوفاستيش - برناردو - سافينو.

▪︎خط الهجوم: فودين - هالاند - دوكو.

ويمر السيتيزنز بفترة عصيبة هذا الموسم، بعد إصابة أكثر من لاعب في صفوفه، أبرزهم الإسباني رودري، بجانب غياب ثنائي الدفاع البرتغالي روبن دياز والإنجليزي جون ستونز.

القنوات الناقلة لمواجهة مانشستر سيتي وإيفرتون

يمكنكم مشاهدة المواجهة، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات البريميرليج لموسم 2024 - 2025، في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وتحديدا على قناة bein sports HD1.