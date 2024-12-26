نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يستعيد نجم الفريق أمام الاتحاد السكندري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة مرتقبة أمام نظيره الاتحاد السكندري، والمقرر إقامتها مساء الأحد المقبل في تمام الساعة الثامنة، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري نايل.

عودة دونجا لقائمة الزمالك

يعود نبيل عماد دونجا، لاعب خط وسط الزمالك، إلى قائمة الفريق بقيادة المدير الفني السويسري كريستيان جروس، بعد غيابه عن المباراة السابقة أمام طلائع الجيش، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2. غياب دونجا عن الجولة الماضية جاء نتيجة الإيقاف لمباراة واحدة بعد حصوله على الإنذار الثالث. عودته تشكل إضافة قوية لخط وسط الفريق، حيث يسعى الزمالك لاستعادة نغمة الانتصارات في مواجهته أمام الاتحاد السكندري.

غياب محمد حمدي بسبب الإصابة

على الجانب الآخر، سيفتقد الزمالك خدمات محمد حمدي، جناح الفريق، بعد تعرضه لإصابة قوية خلال مواجهة طلائع الجيش. الإصابة أجبرت اللاعب على الخضوع للملاحظة الطبية المكثفة، حيث يخضع حاليًا لرعاية خاصة.

وفي تصريحاته، أعرب أحمد حمدي، شقيق اللاعب، عن امتنانه للطبيب محمد أسامة، طبيب الفريق، قائلًا: "محمد حمدي بحاجة إلى الدعاء، إصابته قوية، ولكنه يحظى برعاية واهتمام كبير من الدكتور محمد أسامة، الذي يتواجد بجانبه يوميًا في المستشفى للاطمئنان على حالته الصحية ومساندته."