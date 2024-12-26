نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة سموحة وغزل المحلة في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد نادي سموحة لمواجهة نظيره غزل المحلة وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

غزل المحلة يحتل المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري من خمس مباريات حقق فيهم فوز وحيد وتعادل في مباراتين وهزم في مثلهم ليمتلك في رصيده 5 نقاط.

وعلى الجانب الاخر يتواجد سموحة في المركز الثاني عشر لكن من 4 مباريات فقد بداعي وجود مباراة مؤجلة أمام الأهلي، حقق فوز وحيد وتعادل مرتين وهزم في مباراة وحيدة.

موعد مباراة سموحة وغزل المحلة في الدوري المصري والقنوات الفضائية الناقلة

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة السادسة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية وتقام المباراة على ستاد الاسكندرية.

وتنقل المباراة عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمسابقة الدوري المصري الممتاز.