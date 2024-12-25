نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب البحرين يصعد رسميا إلى نصف نهائي كأس الخليج 26 بعد الفوز على العراق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتهت منذ لحظات المواجهة التي جمعت بين البحرين والعراق، في إطار منافسات كأس الخليج العربي.

نتيجة مواجهة العراق والبحرين في كأس الخليج

وحقق منتخب البحرين فوزا هاما على نظيره العراق، بهدفين دون رد، ضمن فعاليات الجولة الثانية من مسابقة كأس الخليج 26، المقامة حاليًا بالكويت.

تمكن المنتخب البحريني من احراز هدف التقدم عن طريق المهاجم علي مدن في الدقيقة 38، بعد تمريرة مميزة من زميله محمد جاسم مرهون داخل منطقة الحزاء ليسددها مدن على يسار حارس منتخب العراق.

ومع بداية الشوط الثاني، وتحديدا في الدقيقة 47، عاد علي مدن ليحرز ثاني أهداف المنتخب البحريني، بعد عرضية متقنة من زميله حمد شمسان.

وبتلك النتيجة، يتصدر منتخب البحرين المجموعة الثانية، برصيد 6 نقاط، ويتأهل رسميًا إلى نصف نهائي كأس الخليج، بينما يتوقف رصيد منتخب العراق عند النقطة الثالثة في المركز الثالث.