نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يكشف موعد بدء التفاوض مع أرنولد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخطط نادي ريال مدريد، للدخول في مفاوضات جادة مع ألكسندر أرنولد لاعب ليفربول، من أجل استقطابه لصفوف الفريق الملكي.

أرنولد يتصدر اهتمامات ريال مدريد

قال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أن ألكسندر أرنولد يتصدر قائمة ريال مدريد منذ مارس الماضي.

وأشار رومانو إلى أنه في غضون أسبوعين، سيكون بوسع ريال مدريد التحدث مع أرنولد إذا لم يمدد عقده مع ليفربول.

وأضاف رومانو أنه ليفربول لا يزال يعمل بجد على التعاقد مع أرنولد ولكن في حال عدم التوصل لاتفاق سوف ينتقل اللاعب إلى ريال مدريد بنسبة كبيرة.