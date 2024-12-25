نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بابا فاسيليو: أدينا مباراة جيدة وأضعنا الفوز في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - قال القبرصى بابا فاسيليو المدير الفني لفريق الاتحاد السكندرى أن فريقه أدى مباراة جيده اليوم أمام مودرن سبورت التى أقيمت مساء اليوم على ستاد الإسكندرية.

وأضاف المدير الفنى للاتحاد السكندرى أن فريقه سيطر على معظم فترات المباراة ولاحت له عدة فرص حقيقية للتهديف خاصه لبواتنج وأضعنا الفوز.

وأوضح بابا فاسيليو أن فريقه يضم عدد من اللاعبين المصابين منهم فان ديريك وهشام بلحه.

وكشف بابا فاسيليو النقاب عن رغبه عبد الرحمن جبنه لاعب الفريق فى الرحيل عن الفريق فى يناير القادم.

وتعادل الاتحاد السكندرى سلبيا مساء اليوم مع مودرن سبورت على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة السادسة من دورى نايل.