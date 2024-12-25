نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب السعودية يقتنص فوز مثير أمام اليمن في كأس الخليج العربي 26 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق منتخب السعودية فوزا صعبا ومهما على نظيره اليمني بثلاثة أهداف مقابل اثنان في اللقاء القوي الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد جابر مبارك الحمد الصباح ضمن منافسات الجولة 2 من كأس الخليج العربي "خليجي 26".

ملخص مباراة السعودية واليمن

وبدأت صافرة انطلاق مباراة منتخب السعودية واليمن برتم سريع وقوة كبيرة من الفريقان وسجل الزبيدي الهدف الأول في الدقيقة 8 صنع المطري وعاد صبارة بالهدف الثاني سريعا في الدقيقة 27 وأحرز كنو الهدف الأول في الدقيقة 30 صنع الجوير.

وارتطمت كرة الدوسري في الدقيقة 31 وكذلك كرة كنو في الدقيقة 45 وانتهى الشوط الأول 2/1 وبدأ الشوط الثاني من المباراة وعادل الجوير النتيجة للسعودية من ضربة جزاء في الدقيقة 57 ونزل الحمدان بديل للمالكي وسجل الهدف الثالث والفوز للسعودية في الدقيقة 90 وتلقى الوسماني الانذار الثاني والبطاقة الحمراء في الدقيقة 90 وانتهت المباراة 3/2.