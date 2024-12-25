نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يقدم شكوى رسمية لاتحاد الكرة ورابطة الأندية ضد الحكام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك بشكوى رسمية اليوم الأربعاء للاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المصرية بسبب الأخطاء التحكيمية التي شهدتها مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام طلائع الجيش، التي أقيمت مساء أمس الثلاثاء في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وأكد مجلس إدارة نادي الزمالك في شكواه على أن مباراة طلائع الجيش شهدت أخطاء تحكيمية فجة أثرت على نتيجة اللقاء، وتسببت في فقدان الفريق لنقطتين في مشواره نحو المنافسة على اللقب.

واستفسر مسؤولو الزمالك عن مصير الشكاوى السابقة التي تقدم بنها النادي ضد أخطاء التحكيم في المباريات التي خاضها الفريق في الموسم الحالي.

وطالب مجلس إدارة نادي الزمالك في شكواه بضرورة النهوض بالتحكيم وتحقيق مبدأ العدالة بين كافة الفرق المشاركة في مسابقة الدوري.