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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال الإنجليزي، يسعى للتعاقد مع مهاجم، خلال فترة الانتقالات القادمة.

أرسنال مهتم بالتعاقد مع مهاجم باريس سان جيرمان

ويمر الجانرز بفترة عصيبة في الموسم الحالي، بعد إصابة أكثر من لاعب في صفوفه، أبرزهم الإنجليزي بوكايو ساكا، بجانب مواطنه رحيم سترلينج.

ووفقا لما ذكره الصحفي سيمون كولينجس، فإن أرسنال يدرس إمكانية التعاقد مع الفرنسي راندال كولو مواني، مهاجم باريس سان جيرمان، خلال الميركاتو الشتوي القادم، بناءً على رغبة أرتيتا مدرب الفريق.

وأكد سيمون، أن أرتيتا مهتم بالتعاقد مع المهاجم الفرنسي البالغ من العمر 26 عاما، لتعزيز صفوف الفريق الإنجليزي، وتعويض كثرة الإصابات التي لحقت بمهاجمي الفريق في الآونة الأخيرة.

وكانت تقارير صحفية سابقة، قد أشارت إلى اقتراب كولو مواني من مغادرة العملاق الباريسي، بعد خروجه من حسابات المدرب الإسباني لويس إنريكي.

وانضم راندال كولو مواني إلى صفوف باريس سان جيرمان، صيف 2023، قادما من آينتراخت فرانكفورت الألماني، بمقابل 75 مليون يورو.

وشارك المهاجم الفرنسي مع العملاق الباريسي، منذ انضمامه صيف 2023، في 57 مباراة، أحرز خلالهم 13 هدفا، وصنع 8 تمريرات حاسمة.