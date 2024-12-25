أيمن حسين يقود تشكيل منتخب العراق لمواجهة البحرين في كأس الخليج 26

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإسباني خسيوس كاساس مدرب منتخب العراق، التشكيل الرسمي، استعدادا لمواجهة البحرين، في إطار منافسات كأس الخليج العربي.

منتخب العراق يواجه البحرين في كأس الخليج العربي

ويحتضن ملعب جابر الأحمد الولي، المواجهة النارية بين البحرين والعراق، ضمن فعاليات الجولة الثانية من مسابقة كأس الخليج 26، المقامة حاليًا بالكويت.

ومن المقرر، أن تنطلق صافرة اللقاء، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، والثامنة والنصف بتوقيت السعودية وقطر، والتاسعة والتصف بتوقيت الإمارات وعمان، تحت صافرة الحكم التركي خليل أوموت ميلر.

ويحتل المنتخب البحريني صدارة المجموعة الثانية، برصيد 3 نقاط، بعد الفوز على المنتخب السعودي في الجولة الاولي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

على الجانب الآخر، يحتل أسود الرافدين وصافة المجموعة، برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن المتصدر منتخب البحرين، بعدما حقق الفوز في الجولة الاولى على اليمن بهدف نظيف.

تشكيل منتخب العراق لمواجهة البحرين

وجاء تشكيل منتخب العراق، كالتالي:

▪︎حراسة المرمى: جلال حسن.

▪︎خط الدفاع: مصطفى سعدون - أحمد مكنزي - ريبين سولاقا - زيد تحسين.

▪︎خط الوسط: أحمد ياسين - زيدان إقبال - علي جاسم - إبراهيم بايش - أمجد عطوان.

▪︎خط الهجوم: أيمن حسين.