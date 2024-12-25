كيليان مبابي يكشف عن أمنياته في عام 2025

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الفرنسي كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد، رغبته في التتويج بكافة الألقاب الممكنة سواء مع منتخب بلاده أو فريقه، في عام 2025.

مبابي: لن يندم أحد في ريال مدريد على توقيعي

وانضم مبابي إلى صفوف ريال مدريد، في الميركاتو الصيفي الماضي، قادما من العملاق الباريسي، في صفقة انتقال حر.

ولم يقدم المهاجم الفرنسي المستويات المنتظرة منه في بداية مشواره مع النادي الملكي، إلا أن اللاعب تألق في الفترة الأخيرة.

وتحدث مبابي في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، لصحيفة "ماركا" الإسبانية، قائلًا "لن يندم أحد في ريال مدريد على توقيعي".

وأضاف المهاجم الفرنسي،"أريد الفوز بالألقاب في عام 2025، هذه هي المهمة".

وشارك كيليان مبابي البالغ من العمر 26 عاما، في 22 مباراة، أحرز خلالهم 12 هدفا، وصنع 3 تمريرات حاسمة.