لجنة مسابقات القسم الثالث تعلن مواعيد مؤجلات الدور الأول بالمجموعة الرابعة

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت لجنة مسابقات القسم الثالث بالمجموعة الرابعة برئاسة أحمد البكباشي ومقرها حسنى خطيرى تحديد موعد المباريات المؤجلة من الدور الأول والتى تم تأجيلها بسبب مشاركة بعض الفرق بالادوار التمهيدية بمسابقة كأس مصر.

مواعيد مؤجلات الدور الأول بالمجموعة 4

وحددت اللجنة يوم الاثنين الموافق 30 ديسمبر الجاري موعدا لإقامة المباريات المؤجلة من الاسبوع السابع وهى مباراة نادى جولدن جيت وضيفه نادى اهلى الغرق بملعب الاسيوطى بجانب إقامة مباراة مركز شباب ابشواى وضيفه نادى سيلا بملعب ساحة الفيوم.

فيما تقام مباراة نادى جولدن جيت وضيفه نادى سيلا المؤجلة من الاسبوع التاسع يوم الجمعه الموافق 3 يناير القادم بملعب الاسيوطى سبورت.

وقررت اللجنة إقامة المباراة المؤجلة من الاسبوع الحادى عشر بين نادى جولدن جيت وضيفه مطرطارس يوم الثلاثاء الموافق 7 يناير القادم.

جدول ترتيب المجموعة:

1 - نادى بنى سويف 22 نقاط.

2 - نادى سيلا 18 نقطة .

3 - نادى عاملين غارب 18 نقاط.

4 - اهلى الغرق 16 نقاط.

5- نادى جولدن جيت 15 نقاط.

6 - نادى ابو كساة 13 نقاط .

7 - مركز شباب ابشواى 11 نقاط.

8 - مركز شباب سنورس 9 نقاط .

9 - مركز شباب سمسطا 9 نقاط.

10 - مركز شباب الواسطى 8 نقاط.

11 - مركز شباب الفيوم 6 نقاط.

12 - نادى مطرطارس 3 نقاط.