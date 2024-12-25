نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمناسبة اليوم العالمي لذوي الاعاقة … يوما رياضيا مدمجا للاعبي الاولمبياد الخاص المصري بالجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في إطار تعزيز قيم الشمولية والدمج الاجتماعي واستمرارا لاحتفالات المؤسسات المختلفة باليوم العالمي لذوي الاعاقة في شهر ديسمبر الجاري، نظم الأولمبياد الخاص المصري يومًا رياضيًا مدمجًا في مدرسة سكيلز الدولية بالجيزة والذي جمع بين طلاب المدارس ولاعبي الأولمبياد الخاص في أجواء من التعاون والحماسة ضمن مبادرة المدارس الابطال الموحدة التي تهتم بدمج لاعبي الاولمبياد الخاص في المؤسسات التعليمية المختلفة عن طريق التعليم والرياضة معا.

حضر حفل افتتاح اليوم من الاولمبياد الخاص المصري كلا من طارق النجار مدير المبادرات والدكتور ومحمد سرور مدير برنامج المدارس والشباب والدكتور مصطفي شوقي مدير تكنولوجيا الرياضة ومروان اشرف مدير برنامج الرياضات الموحدة بالاضافة إلى مشاركة أكثر من ٢٠ لاعب ولاعبة ، بينما حضر من المدرسة كلا من سها يوسف رئيس مجلس ادارة مدارس سعاد كافي ومنار بركات مدير القسم الألماني بالمدرسة والدكتورة زكية النحاس مدير المدارس الناشونال والامريكية ورامي جميل مدير الحسابات بالاضافة إلى مشاركة اكثر من ٦٠ طالب وطالبة من المدرسة..

صرح الأستاذ الدكتور باسم تهامي، المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري، أن اليوم الرياضي المدمج الذي أقيم في مدرسة سكيلز سعاد كفافي الدولية للغات كان حدثًا مميزًا يعكس روح التعاون والشراكة بين الطلاب ولاعبي الأولمبياد الخاص المصري. وأكد أن هذا النشاط يسهم في تعزيز قيم الشمولية والدمج الاجتماعي، حيث تم دمج الطلاب مع اللاعبين في فعاليات رياضية متنوعة، مما يعكس التزام الأولمبياد الخاص بتوفير الفرص الرياضية للجميع، بغض النظر عن قدراتهم.

وأضاف الدكتور باسم أن هذا اليوم لم يكن فقط فرصة للطلاب للاحتكاك المباشر مع لاعبي الأولمبياد الخاص، بل كان أيضًا مناسبة لتوعية الطلاب بدور الأولمبياد الخاص في حياة اللاعبين والتحديات التي يواجهونها، مشيرًا إلى أن مثل هذه الفعاليات تعد جزءًا من استراتيجية الأولمبياد الخاص المصري لنشر الوعي وتعزيز الدمج المجتمعي من خلال الرياضة.

كما شكر الدكتور باسم إدارة مدرسة سكيلز سعاد كفافي الدولية للغات على تعاونها في تنظيم هذا الحدث الهام، الذي يشكل نموذجًا رائعًا للشراكة بين المؤسسات التعليمية والأولمبياد الخاص، ووجه الشكر أيضًا لجميع المشاركين من طلاب المدرسة ولاعبي الأولمبياد الخاص على حماستهم ومشاركتهم الفعالة في الفعاليات.

وقد اختتم اليوم بتسليم شهادات المشاركة والتقاط الصور الجماعية