نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "البوكسينج داي".. جوارديولا يواجه اختبارا صعبا في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - بعيدًا عن التوقف التنافسي الذي تشهده معظم الأحداث الرياضية الأوروبية في هذه الأيام، تتسارع وتيرة كرة القدم الإنجليزية وتزداد كثافتها، حيث تكثر المباريات بهذه الأيام باعتبارها جزءًا من التقاليد وخاصة ما يُعرف بالـ "بوكسينغ داي"، الذي تحول إلى مناسبة احتفالية وتضامنية في ملاعب المملكة المتحدة.

ففي أقل من أسبوع ونصف الأسبوع، ستُقام ثلاث جولات في إنجلترا وسط حماس كبير بسبب المستوى المتميز الذي يقدمه ليفربول، متصدر الترتيب، في حقبة ما بعد كلوب، تحت قيادة المدرب الهولندي أرني سلوت، وأيضا بسبب التراجع المفاجئ والمذهل للبطل الحالي، مانشستر سيتي، بقيادة الإسباني بيب غوارديولا، والذي يمر بأزمة حقيقية.

ويعد هذا الوضع جديدًا على المدرب الأسبق لبايرن ميونخ وبرشلونة، المعتاد على الفوز عامًا تلو الآخر وفرض هيمنته على كل مسابقة يوجد بها. يفتتح "السيتيزينس" الجولة 18 من "بريميير ليغ" بعد الخسارة في 9 مباريات والتعادل في اثنتين وتحقيق فوز وحيد في آخر 12 مباراة، ما كلفه الخروج من المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية.

كما ودّع رجال غوارديولا بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة أخيرا على يد توتنهام، وذلك بالإضافة إلى ابتعاده عن المراكز الثمانية الأولى بدوري الأبطال ولم يحسم تأهله للمرحلة المقبلة بعد.

وسيواجه المان سيتي الخميس فريق إيفرتون بالجولة 18 على ملعب الاتحاد، وستكون هذه المباراة احتفالا كرويا لجميع الجماهير.

وكان قد صرّح غوارديولا قائلًا "عندما تمتلك مشكلات في الدفاع وفي خط الوسط، فالأمر حينها يتعلق بالفريق بأكمله. إنها ليست مشكلة لاعب واحد فقط. إذا كانت مشكلة لاعب واحد لكنا تداركنا الأمر".

وأضاف المدرب الإسباني مدافعًا عن المهاجم النرويجي هالاند بعد تسجيله هدفين فقط في مباريات الفريق الأخيرة بالدوري "إيرلينغ مهم للغاية بالنسبة لنا وسيظل كذلك، وعلينا استخدامه بأفضل طريقة ممكنة".

وعلى جانب آخر، يدخل نادي إيفرتون ملعب الاتحاد معتبرًا ذلك فرصة جديدة له، فبالرغم من فشله في الفوز على السيتي في 15 مباراة متتالية إلا أن الـ(توفيز) قد أظهر بعض التحسن في مستواه. فقد ابتعد إيفرتون عن مراكز الهبوط بعض الشيء بعد التعادل في الجولة الماضية أمام تشيلسي سلبيًا.

ويواصل الريدز مسيرته بقوة وثقة في البطولة. بمباراة واحدة أقل، يتقدم بأربع نقاط على تشيلسي الذي لم يستطع الفوز في الجولة الأخيرة وتعادل مع إيفرتون. ويعد الأداء الذي يقدمه الفريق تحت قيادة سلوت غير متوقع سواء في دوري أبطال أوروبا أو "بريميير ليغ".

وقبل توديع عام 2024، يستضيف ليفربول فريق ليستر سيتي -الذي لا يحتمل المزيد من الأخطاء- على ملعب أنفيلد، وبعد التعادل في مباراة الخسارة في اثنتين في مبارياته الأخيرة تراجع مستواه بشكل كبير وبات لا يفصله عن مراكز الهبوط سوى نقطتان.

وعلى جانب آخر، أضاع تشيلسي فرصة جيدة للمنافسة على الصدارة وذلك بعدما فشل في تسجيل أي هدف أمام إيفرتون على ملعب جوديسون بارك في الجولة الماضية. بذلك، أنهى فريق إنزو ماريسكا سلسلة من الانتصارات المتتالية في 9 مباريات، خمسة منها في "بريميير ليج".

والآن، وبعد أن أصبح على بعد أربع نقاط من ليفربول، يستقبل البلوز على ملعب ستامفورد بريدج فريق فولهام، الذي اعتاد على التعادل. فقد حقق أربعة تعادلات في آخر خمس مباريات، منها ثلاثة على التوالي. ويقول مدرب تشيلسي: "نحن في المركز الثاني، وليس فقط في المركز الثاني بعد أربع أو خمس مباريات، عندما يكون جدول الترتيب ربما لا يعكس الواقع بعد. نحن تقريبًا في منتصف الموسم، بـ17 مباراة، لذلك ربما يعكس الجدول، إلى حد ما، مستوى الفرق ومكانها".

كما أنه يتوقع أن تتحسن نتائج مانشستر سيتي، ويقول في هذا الصدد: "في النهاية، سيكون مانشستر سيتي هناك.. هم يمرون بوقت لم يسبق له مثيل. في كل مباراة يلعبونها، يتعرضون لبعض الإصابات، وليس لديهم عدد كافٍ من اللاعبين في الوقت الحالي، واللاعبون المتواجدون ربما لا يزالون غير مستعدين بنسبة 100٪ بعد عودتهم من الإصابة، لذلك فهم في حالة سيئة للغاية".

ولم يؤد وصول البرتغالي روبن أموريم إلى التأثير المتوقع في مانشستر يونايتد الذي تراجع في الترتيب وفقد القدرة على تقديم مردود جيد. فقد تلقى ثلاث هزائم وحظي بفوز واحد فقط في آخر أربع مباريات أبقت النادي في موقف سيء، قبل أن يزور وولفرهامبتون في ملعب مولينو، وهو النادي الذي يواجه خطر الهبوط.

وقال روبن أموريم: "أريد الفوز فقط. لا يهمني عيد الميلاد، ولا شيء آخر. أنا أركز فقط على ضرورة الفوز في المباراة القادمة وهذا هو كل ما في الأمر. إنه أمر جيد جدًا للجماهير ونحن نتكيف. نحن محظوظون، لذلك يمكننا أيضًا اللعب في يوم البوكسينغ داي لمنح الجماهير بعض السعادة، ونريد بشدة الفوز بمباراة أخرى".

كما يتعامل أموريم مع قضية ماركوس راشفورد، الذي قلل من مشاركته وأبعده عن الفريق. وقال: "إذا كان لديك موهبة كبيرة، وأداء رائع، ومسؤولية كبيرة، فيجب أن نحسن أداء الجميع. بعض اللاعبين يتحملون مسؤولية كبيرة لأنهم يلعبون لفترة طويلة".

ويلتقي أموريم بزميله البرتغالي فيتور بيريرا على مقاعد الإدارة الفنية. ويبعد وولفرهامبتون نقطتين عن منطقة الأمان بعد الخروج من سلسلة من أربع هزائم متتالية.

- أندوني إيراولا وأوناي إيمري.

ويستمتع أندوني إيراولا بوضع مختلف تمامًا. ففريق بورنموث، بقيادة المدرب الإسباني، هو مفاجأة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يحتل مركًزا مؤهلًا للمشاركة في البطولات الأوروبية، مع اقترابه من المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا. ويفصل بينه وبين نوتنغهام فورست، الرابع في الترتيب، ثلاث نقاط.

ويستقبل في فيتالتي ستاديوم فريق كريستال بالاس الذي يبتعد بأربع نقاط عن منطقة الهبوط. ونجح بورنموث في الفوز على الفرق الكبرى مثل أرسنال ومانشستر سيتي وتوتنهام ومانشستر يونايتد.

ويقول إيراولا: "علينا أن نعرف أننا قادرون على الفوز في أولد ترافورد، ولكن أيضا أننا قد نخسر بعد ذلك أمام أي فريق في الدوري الإنجليزي الممتاز. يجب أن نحاول تعظيم فرصنا في كل أسبوع. هذا كل ما في الأمر. إنني سعيد بالوضع الحالي. لكننا نرى في كل جولة أن المنافسة شديدة للغاية".

ويمر إيمري أيضا بفترة جيدة، فبعد تجاوز هزيمة نوتنجهام فورست التي قطعت سلسلة نتائج أستون فيلا الإيجابية، حقق فوزًا مهمًا على سيتي في الجولة الماضية، مما دفعه إلى المنطقة المؤهلة للبطولات الأوروبية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

والآن يزور سانت جيمس بارك لمواجهة نيوكاسل، الذي يرتقي في الترتيب بعد الفوز على ليستر وإيبسويتش ويهدد ترتيب أستون فيلا.

وتكتمل مباريات أول مرحلة من جولة "البوكسينغ داي" بمواجهة بين أحد مفاجآت الموسم، نوتنغهام فورست، الرابع في الترتيب، الذي يستقبل توتنهام في سيتي جراوند، ومباراة ساوثهامبتون مع ويست هام.

- جدول مباريات يوم "البوكسينغ داي":

- الخميس، 26 ديسمبر

مانشستر سيتي - إيفرتون (ملعب الاتحاد، مانشستر؛ 13:30)

بورنموث - كريستال بالاس (فيتالتي ستاديوم، بورنموث؛ 16:00)

تشيلسي - فولهام (ستامفورد بريدج، لندن؛ 16:00)

نيوكاسل - أستون فيلا (سانت جيمس بارك، نيوكاسل؛ 16:00)

نوتنجهام فورست - توتنهام (ذا سيتي جراوند، نوتنجهام؛ 16:00)

ساوثهامبتون - ويست هام (سانت ماريز ستاديوم، ساوثهامبتون؛ 16:00)

وولفرهامبتون - مانشستر يونايتد (ملعب مولينو، وولفرهامبتون؛ 18:30)

ليفربول - ليستر (أنفيلد، ليفربول؛ 21:00)

- الجمعة، 27 ديسمبر

برايتون - برينتفورد (أمكس ستاديوم، برايتون؛ 20:30)

أرسنال - إيبسويتش (ملعب الإمارات، لندن؛ 21:15).