الكويت تفوز على الإمارات بهدفين لهدف

أهدى مدافع منتخب الإمارات، خليفة الحمادي، المنتخب الكويتي الفوز 21، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى بخليجي 26.
وسجل محمد دحام "الدقيقة16"، ومعاذ الأصيمع "الدقيقة 89"، ثنائية الكويت بهدية من خليفة الحمادي، في حين سجل الإمارات في الدقيقة السادسة عن طريق كايو كانيدو.
وبهذا الفوز رفع المنتخب الكويتي رصيده إلى 4 نقاط في صدارة الترتيب مع منتخبنا ، في حين تجمد رصيد المنتخب الإماراتي عند نقطة واحدة إلى جانب المنتخب القطري.
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