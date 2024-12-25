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أحمد جودة - القاهرة - قام البرتغالي روبن اموريم المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد بالرد علي تصريحات ماركوس راشفورد لاعب الفريق التي أدلي بها مؤخرا بعد اقتراب رحيله من الفريق لخروجه من حسابات المدير الفني البرتغالي.

مدرب مانشستر يونايتد يرد على تصريحات راشفورد المثيرة

وقال راشفورد في تصريحات إعلامية عقب استبعاده من المباريات: "مستعد للرحيل والانتقال إلى مغامرة جديدة في مسيرتي الكروية، مضيفا: لا أريد أن يكون الوضع أسوأ من ذلك".

في المقابل رد اموريم عبر شبكة "سكاي" البريطانية قائلا: إنه موقف صعب، أتفهم أن هؤلاء اللاعبين لديهم الكثير من الأشخاص من حولهم، ويتخذون خيارات ليست الفكرة الأولى للاعب فيها، وأضاف: "أنا هنا دائمًا لمساعدة ماركوس كأي لاعب آخر، أتحدث معه كل يوم ولكن عن الأداء وليس المقابلة التي أجراها، وبالنسبة لي سيستمر هذا الوضع، وعندما أرى الوقت مناسب سأقوم ببعض التغييرات".

و خرج الإنجليزي ماركوس راشفورد، مهاجم مانشستر يونايتد، من حسابات المدرب البرتغالي روبن أموريم منذ قدومه لتولي القيادة الفنية للشياطين الحمر فى أول نوفمبر الماضي.

واستبعد أموريم الجناح الإنجليزي ماركوس راشفورد 3 مباريات متتالية مع مان يونايتد بكافة المسابقات، وهو ما دفع اللاعب للتفكير في الرحيل عن أولد ترافورد بعد 9 سنوات مع "ريد ديفيلز" منذ تصعيده للفريق الأول في 2015.

ويرتبط ماركوس راشفورد جناح مانشستر يونايتد، صاحب الـ 28 عامًا، بعقد مع الشياطين الحمر ينتهي في يونيو 2028.

وأكدت إدارة اليونايتد، استعداداتها للسماع إلى أية عروض تزيد عن 40 مليون إسترليني لضم راشفورد.

خاض ماركوس راشفورد 24 مباراة مع مانشستر يونايتد بكافة المسابقات خلال الموسم الجاري 2024-2025، وأحرز 7 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.

وبشكل عام، لعب راشفورد 426 مباراة مع مانشستر يونايتد بجميع البطولات، وأحرز 138 هدفًا وقدم 63 تمريرة حاسمة، وتوج بـ 6 ألقاب هي كأس الاتحاد الإنجليزي (2016 و2024)، كأس كاراباو (2017 و2023)، الدرع الخيرية (2016)، الدوري الأوروبي (2017).