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أحمد جودة - القاهرة - أكد البرتغالي روبن أموريم المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد أنه لا يمكنه طلب أي شيء إضافي من جماهير النادي، مؤكدًا على تفهمه الكامل لشعورهم بالانزعاج والإحباط من نتائج الفريق الأخيرة.

مدرب مانشستر يونايتد يتفهم حالة الإحباط لدى جماهير الفريق

وحقق مانشستر يونايتد انتصارًا رائعًا على مانشستر سيتي في ديربي مانشستر بهدفين لهدف بفضل هدف متأخر من أماد ديالو، لكن في المباراة التالية، خسر الفريق أمام توتنهام 3 /4 ليخرج من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية قبل أن يتعرض لهزيمة جديدة أمام بورنموث بثلاثة أهداف دون رد بالدوري الإنجليزي، قبل يومين.

وشدد أموريم على تفهمه لشعور الجماهير، ومعترفًا في الوقت نفسه بالحاجة إلى بعض الوقت لنقل فلسفته التدريبية إلى اللاعبين بالكامل واستيعابهم لها.

بسؤاله عما إذا كان يطلب شيئًا إضافيًا من الجماهير، أجاب أموريم "لا، طلباتي للاعبين فقط. الجماهير تقوم بعمل رائع ولا يسعني مدحهم بما يكفي".

ونقل الموقع الرسمي لمانشستر يونايتد عن أموريم قوله "ما أحاول أن أقوله للجماهير هو أننا نتفهم شعورهم. كمدرب، أتفهم شعورهم بالانزعاج والإحباط في الوقت الحالي، ونحن سنتحسن كفريق، ولكن هذا سيستغرق بعض الوقت".

وأشار "لقد قلت ذلك أيضًا عقب مباراة إيفرتون، وكان البعض يتحدث عن إنهاء الموسم في أحد المراكز الأربعة الأولى. أعلم أن المهمة ستكون صعبة للغاية، ولكن من المهم أن نقول للجماهير أننا نتفهم شعورهم".

وأوضح "إنهم مذهلون، ولطالما كانوا رائعين في تشجيعنا، الطريقة الوحيدة لمواجهة التحدي الحالي هي الاستعداد للمباراة التالية وكأننا منتصرين ثم محاولة تحقيق الفوز، أعلم أن المشجعين هم من يحتاجون لمساعدتنا وليس العكس؛ فهم يقومون بدورهم على أكمل وجه بالفعل".