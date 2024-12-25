انت الأن تتابع خبر الونش يقترب من تجديد عقده مع الزمالك في ظل انتهاء الاتفاق الحالي بنهاية الموسم والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أفاد مصدر مقرب من محمود حمدي “الونش”، مدافع نادي الزمالك، بأن اللاعب يرحب بتجديد عقده مع القلعة البيضاء، خاصة في ظل اقتراب انتهاء عقده بنهاية الموسم الجاري.

المصدر كشف في تصريحات أن الونش يتطلع للجلوس مع إدارة النادي قريبًا للاتفاق على جميع التفاصيل المتعلقة بتجديد عقده.

من جهة أخرى، يستعد الزمالك لخوض مباراته المقبلة أمام الاتحاد السكندري يوم الأحد في إطار الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

وكان الفريق قد تعادل مع طلائع الجيش في الجولة السادسة بهدفين لكل فريق، ليرتفع رصيده إلى 11 نقطة في صدارة الدوري مؤقتًا، بينما رفع الطلائع رصيده إلى 8 نقاط ليحتل المركز الثامن.