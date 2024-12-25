انت الأن تتابع خبر اخبار الرياضة جوارديولا يساند هالاند وسط انتقادات تراجع نتائج مانشستر سيتي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - دافع بيب جوارديولا عن مهاجم مانشستر سيتي إيرلينج هالاند، بعد تعرضه لانتقادات لاذعة بسبب تراجع مستوى الفريق في الموسم الحالي 2024-2025.

جاء ذلك بعد فشل هالاند في هز الشباك مجددًا في الهزيمة أمام أستون فيلا، ليكتفي بتسجيل ثلاثة أهداف فقط في آخر 12 مباراة بالدوري الإنجليزي.

على الرغم من الأداء المتواضع لمانشستر سيتي هذا الموسم، حيث فاز الفريق بمباراة واحدة فقط من أصل 12، ورغم غياب هالاند عن التسجيل في العديد من المباريات، إلا أن جوارديولا شدد على أن اللوم لا يقع على لاعب واحد فقط.

وقال جوارديولا: “الأمر لا يتعلق بلاعب واحد فقط. عندما كنا نسجل الأهداف في الماضي وكان هالاند غزير الإنتاج، كان ذلك بفضل الفريق ككل”.

أكد أن المشكلة جماعية، وأن الفريق بأسره يتحمل المسؤولية، وليس هالاند وحده، قائلاً: “إذا كان الأمر يتعلق بلاعب واحد، كان الأمر سيكون أسهل، لكن الحقيقة أن الأمر أكبر من ذلك”.