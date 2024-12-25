انت الأن تتابع خبر الخميس .. مانشستر سيتي يبحث عن الخروج من النفق المظلم ضد إيفرتون والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يبحث مانشستر سيتي، حامل اللقب في المواسم الأربعة الأخيرة، عن الخروج من النفق المظلم الذي لا يزال يعاني منه في الفترة الأخيرة، حينما يستضيف غدا الخميس فريق إيفرتون، صاحب المركز الخامس عشر برصيد 16 نقطة، وله مباراة مؤجلة.

ويعاني سيتي من نتائج كارثية على جميع المنافسات، بعدما حقق فوزا وحيدا وتعادلين، فيما تكبد 9 هزائم، في مبارياته الـ12 الأخيرة بجميع البطولات.

ويقبع فريق المدرب الإسباني جوسيب جوارديولا في المركز السابع في ترتيب البطولة برصيد 27 نقطة، عقب تحقيقه 8 انتصارات مقابل 3 تعادلات و6 هزائم، متأخرا بفارق 12 نقطة عن الصدارة.

ورغم تحقيق مانشستر سيتي فوزا وتعادلا وحيدا فقط مقابل 6 هزائم في مبارياته الثماني الأخيرة بالبطولة، رفض شون ديتش، مدرب إيفرتون، التقليل من شأن الفريق السماوي، محذرا لاعبيه من انتفاضة محتملة لأصحاب الأرض.

وتحدث مدرب إيفرتون عن لاعبي سيتي قائلا "لقد حققوا نجاحا كبيرا تحت قيادة جوسيب (جوارديولا) على مر السنين لدرجة أن الجميع يبدو تحت هذا الانطباع بأن الأمر يتعلق بمتى وليس هل يعود الفريق لمستواه ونتائجه الطبيعية".

أضاف ديتش "لا أعرف كل تاريخ بيب، لكني أعتقد أنه من غير المرجح أن يكون قد مر بفترات مثل هذه".

وتابع "ربما تعتقد أن هذا يحدث في مرحلة ما، حتى لأفضل المدربين، وهو بلا شك أحد أفضل المدربين على الإطلاق، لكن بالنسبة له، فإن المرور بفترة فراغ يظهر مدى صعوبة اللعبة حتى بالنسبة لأفضل الفرق".