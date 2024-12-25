نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يؤجل التعاقد مع مدير رياضي أجنبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي محمد شبانة عن رغبة نادي الزمالك في التعاقد مع مدير رياضي أجنبي إلا أن الأزمة المادية حالت دون إتمام الأمر حاليا.

الزمالك يضطر لتأجيل التعاقد مع مدير رياضي أجنبي

وأضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن الزمالك سيحاول إتمام الفكرة في وقت لاحق خاصة وان الإدارة ترغب في خوض تجربة المدير الرياضى ولكن بشكل احترافي كما يطبق في أوروبا وإعادة هيكلة منظومة الكرة إداريا.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة الاتحاد السكندري، المقرر لها يوم الأحد المقبل في إطار مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

