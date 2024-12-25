نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البرازيلي أوسكار يرحل عن شنغهاي بورت للانضمام إلى ساو باولو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد صانع الألعاب البرازيلي أوسكار، رحيله عن نادي شنغهاي بورت الصيني، بعد ثمانية مواسم قضاها مع الفريق، حيث أعلن عبر حساباته بمنصات التواصل الاجتماعي عن عودته لفريق ساو باولو البرازيلي.

البرازيلي أوسكار يرحل عن شنغهاي بورت للانضمام إلى ساو باولو

وكشف أوسكار /33 عامًا/ عن قراره، في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، بعد أن أنهى مسيرة مميزة في الصين شملت الفوز بثلاثة ألقاب في الدوري المحلي الممتاز، إلى جانب كأس الاتحاد الصيني وكأس السوبر الصيني.

وقال أوسكار "اليوم أغلق فصلًا سيظل محفورًا في ذاكرتي للأبد. بعد ثمانية أعوام قضيتها مرتديًا هذا القميص بكل فخر، من المستحيل ألا أشعر بمزيج من المشاعر وأنا أقول وداعًا".

وأضاف "كانت هذه سنوات مليئة بالعمل الجاد والتفاني والانتصارات قبل كل شيء. معًا، فزنا بكل ما هو ممكن، ولم يكن ذلك ليتحقق إلا بفضل الدعم غير المشروط من كل من ينتمي إلى هذا النادي ومشجعيه".

وأردف في تصريحاته، التي نقلها الموقع الألكتروني الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم "أود أن أشكر النادي على الثقة التي منحني إياها منذ اليوم الأول. كانت الثقة، والدعم، والظروف التي وفرتموها لي أساسًا في تطوري كلاعب وكشخص".

وأوضح "إلى كل أفراد الطاقم الفني والإداري، والمدربين، وزملائي في الفريق، وكل من يعمل خلف الكواليس – شكرًا جزيلًا لكم. أنتم جزء من هذه القصة المليئة بالانتصارات".

وانتقل أوسكار لشنغهاي في يونيو 2017 قادمًا من فريق تشيلسي، حيث كان قد حقق لقبي الدوري الإنجليزي الممتاز مع النادي اللندني عامي 2015 و2017، في صفقة أثارت اهتمامًا واسعًا في عالم الساحرة المستديرة.

وسرعان ما أصبح أوسكار محبوب الجماهير في شنغهاي بورت، وتوج بأول ألقابه في الدوري الصيني عام 2018 تحت قيادة المدرب البرتغالي فيتور بيريرا، وكان له دور حاسم في إنجازات الفريق عامي 2023 و2024.

ويستعد النجم المخضرم بعد نهاية عقده مع شنغهاي للعودة لساو باولو، الذي بدأ فيه مسيرته الكروية، حيث انضم لفريق الشباب بالنادي قبل أن يلعب موسمين مع الفريق الأول منذ 2008، قبل انتقاله إلى إنترناسيونال بورتو أليجري البرازيلي عام 2010.