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أحمد جودة - القاهرة - يواجه شبيبة القبائل (المتصدر) اختبارا صعبا عندما يلتقي مضيفه جمعية أولمبي الشلف السبت المقبل، بختام المرحلة 15 (الأخيرة) من جولة الذهاب بمسابقة دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم، التي ستلعب نصف مبارياتها دون جمهور بسبب عقوبات لجنة الانضباط.

شبيبة القبائل يواجه اختبارًا صعبًا أمام أولمبي الشلف في الدوري الجزائري

ويأمل شبيبة القبائل، الذي حصد 24 نقطة من 13 مباراة، بفارق 4 نقاط أمام أقرب ملاحقيه النادي الرياضي القسنطيني الذي خاض 12 لقاء، الاستثمار في الروح المعنوية العالية للاعبيه بعد النتائج الجيدة الأخيرة التي قادت الفريق للصدارة، فضلا عن الصعوبات التي أبان عنها الفريق المنافس، صاحب المركز الثامن بـ17 نقطة، في صناعة اللعب وتسجيل الأهداف بدليل سقوطه في فخ التعادل في 8 مباريات، مقابل الفوز في 3 فقط.

ويدرك عبد الحق بن شيخة، مدرب شبيبة القبائل، أن أي تعثر من شأنه أن يمنح بقية المنافسين دفعة قوية للحاق بفريقه وحتى تجاوزه خاصة أولئك الذين يملكون عددا من المباريات المؤجلة. أما جمعية أولمبي الشلف فسيحاول إنهاء القسم الأول من الموسم بفوز سيكون مهما لجميع مكونات النادي.

وتفتتح الجولة غدا الخميس، حيث ينزل مولودية الجزائر (حامل اللقب) والباحث عن أول فوز له في المسابقة المحلية منذ 15 نوفمبر الماضي، ضيفا على نجم شباب مقرة، الذي لا يريد التفريط في مزيد من النقاط على أرضه، في مباراة ستشهد غياب الجمهور بسبب العقوبة المسلطة على الفريق الثاني.

ويتوقع أن يجري التونسي خالد بن يحيى، المدير الفني للمولودية، صاحب المركز الرابع بـ18 نقطة من 11 لقاء، تغييرات على التشكيل الأساسي بحثا عن التوازن المطلوب لحل عقدة تضييع الكثير من الفرص السهلة والتي فوتت على الفريق الفوز بمباريات كانت تبدو في المتناول.

من جهته، يستهدف اتحاد الجزائر، صاحب المركز السادس بـ17 نقطة من 10 لقاءات، النقاط الثلاث عندما يلتقي ضيفه مولودية وهران، صاحب المركز الخامس بـ18 نقطة من 13 لقاء، في مباراة قوية غدا الخميس، والبقاء على مقربة من الصدارة في انتظار لعب مبارياته الأربع المؤجلة. ويرجح ان يبدي مولودية وهران مقاومة شرسة وطمأنة مشجعيه بعد تراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة.

وسيحاول نادي بارادو، صاحب المركز الـ11 بـ16 نقطة من 11 مباراة، التأكيد على عودته القوية عندما يحل ضيفا على ترجي مستغانم (متذيل الترتيب) المطالب حتى في غياب جماهيره بداعي العقوبة بعدم التفريط في نقاط جديدة على ملعبه إذا ما أراد المنافسة على البقاء من موقع قوة.