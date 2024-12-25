نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد فاروق: الزمالك استحق ضربة جزاء أمام طلائع الجيش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد فاروق رئيس لجنة الحكام السابق، أن محمد شعبان حارس مرمى طلائع الجيش تهور فى اصطدامه بمحمد حمدى لاعب الزمالك.

الزمالك استحق ضربة جزاء أمام طلائع الجيش

وواصل محمد فاروق في تصريحات خاصة لبرنامج كورة كل يوم الذى يذاع على قناة الحياة، أن الزمالك استحق ضربة جزاء لم يحتسبها حكم المباراة.

وأضاف محمد فاروق، أن حارس مرمى طلائع الجيش ابعد الكرة بيده ولكن اصطدم بلاعب الزمالك وهو خاطىء كان يستوجب ضربة جزاء لصالح الزمالك.