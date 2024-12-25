الرياضة

ستاد القاهرة يخطر اتحاد الكرة بموقفه من استضافة مباراة منتخب مصر وسيراليون

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أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة، أن ستاد القاهرة أبلغنا بجاهزيته لاستضافة مباراة منتخب مصر وسيراليون في مارس المقبل، بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ستاد القاهرة يخطر اتحاد الكرة بموقفه من استضافة مباراة منتخب مصر وسيراليون

ونفى المصدر في تصريحات لبرنامج ستاد المحور تقديم الإعلامي خالد الغندور، حدوث أزمة بين اتحاد الكرة وستاد القاهرة، بسبب عدم استضافة الملعب لمباراة مصر وبوتسوانا في الجولة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2025.

وأضاف المصدر، أن ستاد القاهرة كان مرتبط بعمليات الصيانة خلال شهر نوفمبر الماضي وتسبب ذلك في عدم استضافة لقاء بوتسوانا، وتم إبلاغنا بجاهزية الملعب لاستضافة مباراة سيراليون مارس المقبل.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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