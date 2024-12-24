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أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث الشوط الأول لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أمام نظيره طلائع الجيش، بتقدم الزمالك بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي تجمع الفريقين الآن على ستاد الكلية الحربية، في إطار مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

بثنائية شحاتة وأشرف الزمالك يتقدم على طلائع الجيش في الشوط الأول



جاء الهدف الأول في اللقاء لصالح فريق طلائع الجيش في الدقيقة 35 من أحداث الشوط الأول، عن طريق اللاعب جودوين شيكا.



فيما نجح محمد شحاتة في إحراز هدف التعادل للزمالك، في الدقيقة 42 من أحداث المباراة، بعد تسديدة يسارية قوية.

ونجح حسام أشرف في خطف هدف التقدم للزمالك، في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع، بعد تسديدة صاروخية بالقدم اليسرى.

تشكيل الزمالك أمام طلائع الجيش

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط: محمد شحاتة – عبد الله السعيد – كونراد ميشالاك.

خط الهجوم: حسام أشرف – ناصر منسي – أحمد مصطفى "زيزو".



ويتواجد على مقاعد البدلاء:

محمد صبحي وحمزة المثلوثي وأحمد محمود ومحمد حمدي وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ومصطفى شلبي ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وسيف الجزيري وعمر فرج.

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