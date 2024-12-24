ثلاث مباريات مرتقبة فـي دوري الدرجة الأولى لكرة اليد

تقام اليوم ثلاث مباريات في الدور الأول لدوري عام سلطنة عمان للدرجة الأولى لكرة اليد للموسم الرياضي 2024/‏‏2025 م حيث يلتقي نادي عمان بطل الدوري مع نادي مسقط في لقاء قمة مرتقبة بين الطرفين في الساعة الخامسة مساء على ملعب الصالة الرئيسية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر ويلعب الشباب مع السيب في الساعة الرابعة عصرا على ملعب الصالة الرياضية بالمجمع الرياضي بالرستاق ويلعب نزوى مع أهلي سداب في الساعة السادسة مساء على ملعب الصالة الرياضية بمجمع نزوى الرياضي وكانت مباريات الجولة الافتتاحية اسفرت عن فوز نادي الشباب على صلالة بنتيجة 26/‏‏23 وفوز نادي عمان على نادي مجيس بنتيجة 35/‏‏20 وفوز نادي عمان على صلالة 34/‏‏15 وفوز مسقط على نزوى 27/‏‏19 و تفوق السيب على أهلي سداب 29/‏‏22 .

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