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أحمد جودة - القاهرة - تحدث محمد عبد الجليل نجم الكرة المصرية السابق، عن أزمة مباراة الأهلي الأخيرة ورفض اللاعبين التوجه لتحية الجمهور عقب الفوز.

محمد عبد الجليل: لا يُمكن لوم الجمهور لكن الأهلي معروف بمساندة الجمهور وليس تسليمهم

وقال محمد عبد الجليل في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم: الجمهور يفعل ما يريد، يحق له التشجيع ويحق له الانتقاد، وهو يأتي من أجل الاستمتاع لا يمكنني لومه، وهؤلاء اللاعبين لم يروا ضغط الجمهور الحقيقي.

وتابع عبد الجليل: في إحدى المباريات في 1987، أهدرت ركلة جزاء وحين خروجي من اللقاء لوحت للجمهور بيدي مثل الشناوي، وفي المباراة التالية، تعرضت لهتافات لمدة ربع ساعة من نحو 100 ألف مشجع، وبعدها أحرزت هدفا والجمهور هو من قام بتحيتي مجددا

واختتم محمد عبد الجليل تصريحاته: محمد رمضان بعيد عن الساحة منذ فترة كبيرة، والأجيال اختلفت، ومحمد رمضان جيد لكن يحتاج لمساندة الإدارة في قوته، والأهلي معروف بمساندة رجاله وليس تسليمهم للجمهور.