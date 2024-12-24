نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل قطر الرسمي أمام عمان في خليجي 26 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن جارسيا مدرب منتخب قطر عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره العماني بعد قليل في لقاء قوي بينهم بستاد جابر مبارك الحمد الصباح ضمن منافسات الجولة 2 من كأس الخليج العربي.

تشكيل قطر أمام عمان

حراسة المرمى: برشم

خط الدفاع: يوسف، آل حسين، جابر، مينديز.

خط الوسط: فتحي، البريك، شنان.

خط الهجوم: الحسن، عفيف، المعز علي.

القنوات الناقلة لمباراة قطر وعمان

قنوات الكأس القطرية نايل سات،

التردد: 11919، معامل الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 2/3

قناة الكأس المفتوحة سهيل سات

، التردد: 10770، معامل الاستقطاب: أفقي / عمودي، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 4/3

تردد قناة أبوظبي الرياضية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11411

الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 30000

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

