نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل قطر الرسمي أمام عمان في خليجي 26 في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
أعلن جارسيا مدرب منتخب قطر عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره العماني بعد قليل في لقاء قوي بينهم بستاد جابر مبارك الحمد الصباح ضمن منافسات الجولة 2 من كأس الخليج العربي.
تشكيل قطر أمام عمان
حراسة المرمى: برشم
خط الدفاع: يوسف، آل حسين، جابر، مينديز.
خط الوسط: فتحي، البريك، شنان.
خط الهجوم: الحسن، عفيف، المعز علي.
القنوات الناقلة لمباراة قطر وعمان
قنوات الكأس القطرية نايل سات،
التردد: 11919، معامل الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 2/3
قناة الكأس المفتوحة سهيل سات
، التردد: 10770، معامل الاستقطاب: أفقي / عمودي، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 4/3
تردد قناة أبوظبي الرياضية
القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 11411
الاستقطاب: أفقي H
معدل الترميز: 30000
معامل تصحيح الخطأ: 5/6