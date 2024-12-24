نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواجهات قوية لسيلا وغارب وتأجيل لجولدن وترحيل ديربي بنى سويف بالجولة 11 بالقسم الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تفتتح الخميس منافسات الجولة 11 والختامية للدور الأول بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث والتى تضم فرق محافظات الفيوم وبنى سويف والبحر الأحمر، فيما تختتم لقاءات الجولة بإقامة مباراة وحيدة تجمع مركز شباب سمسطا وشقيقه بنى سويف يوم الجمعه وذلك بعد قرار لجنة مسابقات القسم الثالث بترحيل إقامة المباراة لمدة 24 ساعة نظرا لأعمال الصيانة بملعب المواجهة، بينما قررت اللجنة تأجيل إقامة مباراة جولدن جيت ومطرطارس لموعد اخر بسبب مشاركة جولدن بالدور التمهيدي ببطولة كأس مصر.



حيث يستضيف نادى سيلا شقيقه نادى اهلى الغرق بملعب نادى نجوم مصر بمباراة نارية، ويسعى الفريقان لتحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط لضمان المنافسة على الصعود ومنافسة بنى سويف المتصدر، ويحتل سيلا المركز الثانى برصيد 18 نقطة فيما يحتل اهلى الغرق المركز الرابع برصيد 16 نقطة.

ويستضيف مركز شباب الواسطى بملعبه نظيره مركز شباب الفيوم، ويسعى الفريقان لتحقيق الفوز لمصالحة الجماهير والابتعاد عن منطقة الخطورة، ويحتل مركز شباب الواسطى المركز العاشر برصيد 8 نقاط فيما يحتل مركز شباب الفيوم المركز الحادى عشر برصيد 6 نقاط.

ويستضيف نادى عاملين غارب نظيره نادى ابو كساة بالبحر الأحمر، ويسعى أبناء عاملين غارب لتحقيق الانتصار لمواصلة المنافسة على الصعود فيما يسعى ابو كساة لتحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار، ويحتل عاملين غارب المركز الثالث برصيد 18 نقطة فيما يحتل ابو كساة المركز السادس برصيد 13 نقطة.

ويستضيف مركز شباب ابشواى شقيقه مركز شباب سنورس بملعب ساحة الفيوم، ويسعى الفريقان لتحقيق الفوز للدخول لمنطقة الامان، ويحتل ابشواى المركز السابع برصيد 11 نقطة فيما يحتل سنورس المركز الثامن برصيد 9 نقاط.

لقاءات الجمعه:

حيث يستضيف مركز شباب سمسطا شقيقه نادى بنى سويف بمباراة هامة للفريقان، حيث يسعى أبناء سمسطا لتحقيق الفوز للدخول لمنطقة الامان فيما يسعى أبناء بنى سويف لتحقيق الانتصار للتشبث بصدارة المجموعة، ويحتل سمسطا المركز التاسع برصيد 9 نقاط فيما يحتل بنى سويف المركز الأول برصيد 22 نقطة.

جدول ترتيب المجموعة:

1 - نادى بنى سويف 22 نقاط.

2 - نادى سيلا 18 نقطة .

3 - نادى عاملين غارب 18 نقاط.

4 - اهلى الغرق 16 نقاط.

5- نادى جولدن جيت 15 نقاط.

6 - نادى ابو كساة 13 نقاط .

7 - مركز شباب ابشواى 11 نقاط.

8 - مركز شباب سنورس 9 نقاط .

9 - مركز شباب سمسطا 9 نقاط.

10 - مركز شباب الواسطى 8 نقاط.

11 - مركز شباب الفيوم 6 نقاط.

12 - نادى مطرطارس 3 نقاط.

