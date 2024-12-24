كارلو أنشيلوتي يكشف تفاصيل اجتماعه مع بيريز.. سأرحل عن ريال مدريد في هذا الميعاد

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أحمد جودة - القاهرة - كشف كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد تفاصيل نارية عن اجتماعه مع بيريز رئيس نادي ريال مدريد والإدارة الفنية، والمواضيع التي تحدثوا فيها.

كان ريال مدريد قد حقق لقب بطولة كأس القارات للأندية التي أقيمت في الدوحة عاصمة قطر، بعد فوزه على باتشوكا المكسيكي بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد في النهائي.

استطاع ريال مدريد تحقيق الفوز على إشبيلية في الجولة الأخيرة من مباريات النصف الأول من الموسم الحالي، وضعته في المركز الثاني بفارق نقطة عن أتلتيكو مدريد.

تفاصيل اجتماع كارلو أنشيلوتي مع بيريز..

أنشيلوتي: "النادي لم يُظهر لي أي قلق أبدًا" .

"لقد أظهروا دائمًا المودة والهدوء والسكينة. هذا ما يحتاجه المدرب في الأوقات الصعبة"

يلتقي فريق ريال مدريد مع فالنسيا يوم 3 يناير 2025 ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم والمؤجلة بسبب السيول التي ضربت المدينة

