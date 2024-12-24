نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطورات جديدة في ملف تجديد عقد زيزو مع الزمالك.. مبلغ خرافي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

لازال الحديث مستمر عن ملف تجديد عقد النجم الدولي أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مع الفارس الأبيض، والذي من المقرر أن ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

تطورات جديدة بشأن تجديد عقد زيزو مع الزمالك

وكشف الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى:" نادي الزمالك اتفق مع زيزو على تجديد عقده لمدة 3 مواسم، وسيحصل على 20 مليون جنيه في الموسم، من خزينة نادي الزمالك"

وأضاف:" هذا ما سيتم كتابته في عقد تجديد زيزو، ولكن بالإضافة إلى 20 مليون جنيه من الزمالك، سيحصل كذلك اللاعب على 30 مليون جنيه من اثنين من رجال الأعمال، كل واحد سيدفع 15 مليون للاعب".

وأشار كريم رمزي:" ما يعطل حسم ملف تجديد عقد زيزو مع نادي الزمالك في الوقت الحالي، هي رغبة اللاعب في الحصول على المبلغ الإجمالي كامل وهو 90 مليون جنيه ".

ثم أوضح:" زيزو لا يضمن الحصول على هذا المبلغ بعد تجديد عقده مع نادي الزمالك، وخاصة أن ال 30 مليون جنيه الذي سيحصل عليهم من رجال الأعمال لن يتم تسجيله في العقد، ولا يوجد أي أوراق ستثبت أنه يحق له الحصول على هذا المبلغ".

واكمل:" ولذلك يرغب زيزو في الحصول على المبلغ كامل وهو 90 مليون جنيه، لأنه لن يتمكن من اللجوء إلى الفيفا والشكوى ضد نادي الزمالك في حال عدم الحصول على 30 مليون ولن يتمكن من الحصول عليهم".

ثم اختتم:" هذا الأمر سيتم حله من جانب نادي الزمالك، وبنسبة كبيرة سيجدد زيزو بشكل رسمي مع النادي خلال الأيام المقبلة ".

