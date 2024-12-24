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أحمد جودة - القاهرة -

أعلن نادي ​فالنسيا​ الإسباني إقالة مدربه ​روبن باراخا​ بعد بداية سيئة للموسم تركت الفريق في منطقة الهبوط.

فالنسيا يقيل مدربه روبن باراخا مع بقاء الفريق في منطقة الهبوط

وتولى باراخا، لاعب فالنسيا السابق، المسؤولية في2023، حيث كان النادي يكافح أيضًا للهروب من الهبوط، وقادهم إلى الأمان قبل أن يقود فريقه إلى المركز التاسع في الموسم الماضي، لكن أدائه السيئ في نهاية الموسم استمر في هذا الموسم.

بدأ فريق الخفافيش هذا الموسم بثلاث خسائر، وبعد فوزيّن فقط في 17 مباراة بالدوري، يحتل النادي المركز الثاني من القاع برصيد 12 نقطة، بفارق أربع نقاط عن منطقة الأمان، ولكن مع مباراة مؤجلة.