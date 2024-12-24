نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف إدارة الأهلي من أزمة اللاعبين مع الجماهير عقب مباراة بلوزداد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي كريم رمزي عن موقف إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، من أزمة لاعبي المارد الأحمر مع جماهير الفريق، عقب مباراة شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا.

موقف النادي الأهلي من أزمة اللاعبين مع الجماهير

وقال الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" علمت من مصدر داخل النادي الأهلي، أن محمد رمضان المدير الرياضي للفريق، كان اتخذ قرار عدم ذهاب اللاعبين إلى الجماهير، أثناء المباراة بغض النظر عن النتيجة".

وأضاف:" قرار محمد رمضان بعدم ذهاب لاعبي فريق الأهلي إلى تحية الجماهير، جاء بسبب هجوم جماهير المارد الأحمر على الإدارة؛ ورفض محمد رمضان بسبب أنه يمثل الإدارة".

وأشار:" إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، أبدت استيائها من تصرف محمد رمضان عقب مباراة شباب بلوزداد، ورفضوا قراره بعدم الذهاب لتحية الجماهير ".

وأتم كريم رمزي:" إدارة النادي الأهلي قررت مصالحة الجماهير في مباراة المصري البورسعيدي بالدوري المصري، واستقرت على ذهاب جميع اللاعبين إلى الجماهير عقب المباراة بغض النظر عن النتيجة، من أجل الاعتذار وتوجيه التحية لهم".

