نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر على خطي صلاح.. فان دايك: لم أجدد ولا توجد مهلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع فريق ليفربول، أنه لا يوجد موعد نهائي بشأن تجديد عقده مع الفريق والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، إذ بإمكانه التفاوض مع أي نادِ جديد بدءًا من الأسبوع المقبل.

وقال فان دايك في حديث مع الصحفيين بعد المباراة التي حقق فيها فريقه فوزا كبيرا على توتنهام 6-3 يوم الأحد: لا يوجد موعد نهائي، سنرى ما يخبئه المستقبل، هل هناك أي جديد؟ لا.

ومن المعروف أن المدافع البالغ من العمر 33 عاما يفضل البقاء في ملعب "أنفيلد" كما أن تركيز اللاعب منصب على الموسم الحالي والذي يشهد تصدر ليفربول لبطولة الدوري ودوري أبطال أوروبا.

وفان دايك هو واحد من ثلاثة لاعبين كبار تنتهي عقودهم في ليفربول في الأشهر الستة المقبلة، إلى جانب كل من المدافع ترنت ألكسندر أرنولد والمهاجم المصري محمد صلاح.