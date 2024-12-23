نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حصاد 12 جولة.. مسار يغرد والأندية الشعبية تعانى ! في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



كتب - محمد الحسينى



تتواصل المنافسة بالمجموعة الثانية بدورى القسم الثاني ' ب ' على خطف بطاقات الصعود فيما تشهد المجموعة نتائج مثيرة بعدة مباريات خاصة بعد بدء الدور الثانى.



حيث انتهت منافسات الجولة الثانية عشر والافتتاحية للدور الثانى بالمجموعة حيث حسم مسار الفوز بهدفين نظيفين مباراته أمام اسمنت اسيوط فيما حقق مصر للمقاصة فوزا بثلاثية نظيفة أمام ضيفه نجوم مصر وسحق البدارى ضيفه مركز شباب طامية بسداسية نظيفة وتعادل الواسطى أمام ضيفه تليفونات بنى سويف بنتيجة 1/1 وتعادل المنيا أمام شقيقه بنى مزار بنتيجة 1/1.



وشهدت مباريات الجولة إحراز 15 هدف بمجموعة يتصدرها مسار برصيد 28 نقطة فيما يتذيل بنى مزار جدول الترتيب برصيد 7 نقاط بالمركز الحادى عشر.

مسار يتصدر قائمة الاكثر فوزا خلال 9 مباريات فيما جاء بنى مزار كأقل الفرق المحققة للفوز وذلك بالانتصار فى مباراة وحيدة، فيما تصدر الفيوم وبنى مزار قائمة الاكثر تعرضا للهزيمة خلال 6 مباريات.

وحقق تليفونات بنى سويف 5 تعادلات أكثر الفرق تحقيقا لنتيجة التعادل فيما احتفظ مصر المقاصة بقائمته الخالية من تحقيق اى تعادل خلال 12 جولة.

ويتصدر خط هجوم مسار القائمة كاقوى هجوميا بالمجموعة حيث نجح لاعبي الفريق فى احراز 21 هدف فيما تمثل الأضعف هجوميا فى الثنائي الفيوم وبنى مزار بإحراز 9 اهداف لكل منهما.



وتصدر أسمنت أسيوط قائمة الأقوى دفاعيا حيث سكنت شباكه 7 اهداف فقط فيما تصدر مركز شباب طامية كأضعف خط دفاع حيث اهتزت شباك الفريق ب 25 هدف.

جدول ترتيب المجموعة:



1 - مسار 28 نقطة.

2 - اسمنت اسيوط 23 نقطة.

3 - مصر للمقاصة 21 نقطة.

4 - نجوم مصر 15 نقطة.

5 - تليفونات بنى سويف 14 نقطة.

6 - المنيا 13 نقطة.

7 - مركز شباب طامية 13 نقطة.

8 - البدارى 12 نقطة.

9 - الواسطى 10 نقاط.

10 - الفيوم 8 نقاط.

11 -بنى مزار 7 نقاط.